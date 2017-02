Le pagelle del Camerun - N'Koulou e Aboubakar la panchina è decisiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ondoa 5,5: Pronti via si fa trovare pronto su una conclusione insidiosa di El Said. Qualche responsabilità sulla rete del vantaggio egiziano ce l'ha, anche se viene tradito dalla difesa. Si riprende e nel secondo tempo si fa sempre trovare pronto.

Fai 6,5: Tantissima corsa su e giù per la fascia facendosi rincorrere da Trezeguet. Dimostra anche sangue freddo in un paio di occasioni in cui sfida a tu per tu Salah.

Teikeu 5: Il suo posizionamento in occasione del gol di Elneny non convince. Il centrale infatti rincula troppo verso il centro lasciando un'autostrada all'avversario e quando prova a chiuderlo è ormai troppo tardi. Esce per infortunio. Dal 31° N'Koulou: 7 Entra a freddo, si piazza in mezzo e non soffre molto vista anche l'inconsistenza dell'attacco egiziano. Nella ripresa riapre la gara con un gol di testa in cui sovrasta Hegazy e si rende sempre pericoloso su angoli e punizioni.

Ngadeu-Ngadjui 6: Gioca una gara ordinata e attenta senza soffrire anche quando viene puntato in velocità da Salah e soci.

Oyongo 5,5: Qualche grattacapo Salah glielo crea tanto che deve ricorrere alle maniere forti in più di un'occasione. Molto bloccato per tutta la gara cerca di limitare i danni.

Siani 6: Nel primo tempo gioca sotto ritmo come quasi tutta la squadra faticando a trovare linee di passaggio pulite. Cresce nella ripresa quando si fa vedere anche a ridosso dell'area avversaria.

Djoum 6: Gara di grande sostanza e lotta in mezzo al campo. Pressa, contrasta e ruba palla dando una mano in mezzo al campo anche nei momenti più delicati.

Moukandjo 6,5: Nel primo tempo sbaglia tantissimo e non riesce quasi mai ad affondare i colpi sulla sua fascia. Nella ripresa cambia lato e prestazione iniziando a mettere dentro una quantità spaventosa di palloni e firmando i due assist per i gol vittoria del Camerun. Cerca anche la gioia personale, ma senza fortuna.

Zoua 5: Marcato stretto da Hamed fatica tantissimo a trovare una posizione in cui poter aiutare la squadra. Nel primo tempo è praticamente nullo, mentre nella ripresa si propone maggiormente e ha più spazio. Spreca però un contropiede mostrandosi egoista e non servendo Aboubakar. Per fortuna sua il Camerun vince lo stesso. Dal 90° Mandjeck SV: Entra nel finale per dare una mano in mezzo e perdere qualche secondo prezioso.

Bassogog 6: Stesso discorso valido per Moukandjo. Primo tempo sottotono con tanti errori, ripresa di altro livello sull'altra corsia. Anche lui cerca la gioia personale senza trovarla, ma fino all'ultimo secondo corre come se avesse ancora il serbatoio pieno.

Tambe 4: Praticamente un fantasma in campo per tutto il primo tempo. Da lui mai un movimento interessante e una giocata, viene schiacciato dalla coppia Hegazy-Gabr. Dal 45° Aboubakar 7,5: Doveva essere la stella di una selezione a cui in tanti, ben 8, avevano detto di no. Invece si trova a sedere spesso in panchina per tutta la competizione. Entra nel secondo tempo della finale e il Camerun cambia volto e marcia. Utilissimo come riferimento offensivo fa a sportellate coi centrali e li mette in difficoltà togliendogli sicurezza. Chiude la gara con un gol capolavoro: stop di petto spalle alla porta, sombrero su Gabr e conclusione al volo che si insacca regalando una vittoria che mancava da 15 anni.