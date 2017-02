Le pagelle dell'Egitto - Elneny e Salah non bastano. El Hadary poco reattivo

© foto di Marco Conterio

El Hadary 5: Nel primo tempo viene chiamato in causa raramente, ma con due uscite azzardate mette i brividi alla difesa. Nella ripresa è maggiormente impegnato e dimostra poca reattività in occasione delle due reti del Camerun.

Elmohamady 6: Nel primo tempo difende contro uno spendo Moukandjo e spinge in supporto a Salah. Nella ripresa deve vedersela con Bassogog e soffre maggiormente senza riuscire però mai ad avanzare.

Gabr 5,5: Domina sui palloni alti a centro aria in coppa con Hegazy per lunghi tratti della gara. Poi inizia a soffrire quando il Camerun alza i ritmi. In occasione della rete di Aboubakar si fa saltare troppo facilmente dal centravanti avversario.

Hegazy 6: Stesso discorso del collega di reparto. Domina per lunghi tratti e chiude ogni varco sia sui palloni bassi sia su quelli alti duellando coi centravanti avversari. Si fa superare però da N'Koulou in occasione della rete del pari.

Fathi 6: Tiene bene in fase difensiva sporcando numerosi traversoni e concedendo poco a Bassogog nel primo tempo, ripresa in sofferenza come tutta la squadra.

Hamed 6: Lo si vede poco, ma lo si sente molto per come si francobolla a Zoua annullandolo per quasi tutta la gara. Alla fine paga un po' lo sforzo e perde lucidità.

Elneny 6,5: Alla distanza paga l'infortunio e le poche gare nelle gambe, ma finché è in forma è uno degli uomini in più di Cuper. Segna il gol vittoria, dialoga con Salah e si butta negli spazi alla caccia della doppietta personale senza trovarla.

M. Salah 6,5: Spesso e volentieri è l'uomo più avanzato dei suoi, ma sempre troppo decentrato a destra per puntare la porta con pericolosità. Tiene però sempre in apprensione gli avversari e con la sua qualità disegna calcio spesso senza trovare collaborazione. Sfrona l'assist per il gol del momentaneo vantaggio.

El Said 6: Giocatore molto intelligente tatticamente fa la spola fra centrocampo e trequarti. Tante giocate utili e grande pressing difensivo, ma quando c'è da far male manca.

Trezeguet 5: Dovrebbe essere l'esterno alto, la seconda punta, ma davanti non si vede mai. È però utilissimo in fase di copertura andando a chiudere e raddoppiare su Bassogog e Fai, concedendo loro, sopratutto nel primo tempo, poco o nulla. Dal 66° Sobhi 5: Entra e non riesce praticamente mai a sfruttare la maggiore freschezza e le doti tecniche del suo bagaglio. Qualche giocata, ma sempre poco incisiva.

Warda 5: Dovrebbe fare la prima punta, ma non ha il fisico né la predisposizione. Troppo spesso si sente la sua assenza in mezzo all'area di rigore. Si sfianca alla caccia degli avversari, ma nulla di più.