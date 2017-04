Montreal Impact, revocata la sospensione di Lefevre

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

È rientrato il caso Lefevre in casa Montreal Impact. Il difensore era stato sospeso dal club canadese dopo un post controverso nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il giocatore dopo essersi pubblicamente scusato e aver parlato con la società e i vertici MLS (la massima serie nordamericana) ha ottenuto la revoca della sospensione e sarà quindi a disposizione per la prossima gara di campionato contro Atlanta. Di seguito il tweet della Major League Soccer in merito alla revoca della sospensione di Wandrille Lefevre: