Stati Uniti, il figlio di Klinsmann convocato dall'Under 20 a stelle e strisce

Una bella notizia per Jurgen Klismann, asso tedesco campione del mondo nel 1990 e più recentemente commissario tecnico degli Stati Uniti. Suo figlio Jonathan è stato convocato dal ct dell'Under 20 degli USA Tab Ramos per i campionati Concacaf di categoria. 19 anni, Jonathan Klinsmann gioca per la squadra dell'Università della California e, contrariamente al padre che è stato uno dei migliori centravanti degli anni '80 e '90, fa il portiere.