TMW RADIO - Mpasinkatu: "Camerun, Hugo Broos uomo della provvidenza"

© foto di Federico De Luca

Malù Mpasinkatu, nel corso della trasmissione Mal(ù) d'Africa su TMW Radio, ha commentato la vittoria della Coppa d'Africa da parte del Camerun: "L'avevo detto all'inizio che questo Camerun aveva qualcosa in più rispetto al passato. La vittoria in rimonta contro l'Egitto non è stata facile. Hugo Broos è l'uomo della provvidenza, della fortuna e della saggezza. I due giocatori più importanti dei Leoni, N'Koulou e Aboubakar, sono stati decisivi anche stasera. Onore però anche all'Egitto, condannato dagli episodi".

Continua la maledizione per Hector Cuper, l'uomo delle finali perse.

"E' una vera maledizione. Fossi in lui, mi siederei in tribuna e non in panchina nelle prossime finali (ride, ndr). Purtroppo ha un conto aperto con la sfortuna, non gli si può dire nulla però, perché è riuscito a rilanciare alla grande l'Egitto. Il suo obiettivo adesso è riportare Salah e compagni al Mondiale, cosa che manca dal 1990".