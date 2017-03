UFFICIALE: DC United, cinque calciatori ceduti in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il DC United, club della Major League Soccer, ha ceduto cinque calciatori in prestito ai Richmond Kickers, club che milita in USL, per tutta la stagione. Si tratta di: Eric Klenofsky, portiere, Chris Durkin, difensore, Chris Odoi-Atsem e Maxim Tissot, centrocampisti, e Alhaji Kamara, attaccante.