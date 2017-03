UFFICIALE: Materazzi non è più il tecnico del Chennaiyin

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Chennaiyin ha comunicato di aver rescisso il contratto con il tecnico Marco Materazzi, che dopo 3 stagioni lascia quindi la guida del club indiano.

OFFICIAL: After three #HeroISL seasons, @iomatrix23 and @ChennaiyinFC part ways.

Read: https://t.co/h2FJIt230e #LetsFootball pic.twitter.com/FB13c2ICpv

— Indian Super League (@IndSuperLeague) 6 marzo 2017