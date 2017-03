Con una nota sul proprio sito ufficiale, i New York Red Bulls hanno trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale di Bradley Wwright-Phillips. Non è specificata la durata del contratto, pur sottolineando che si tratta di un accordo pluriennale. Classe 1985, l'attaccante inglese gioca per i Red Bulls dal 2013 con cui si è laureato due volte capocannoniere della MLS.

