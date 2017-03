UFFICIALE: Tianjin Teda, arriva Ideye Brown

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tianjin Teda ha ufficializzato l'arrivo di Ideye Brown, attaccante nigeriano proveniente dall'Olympiacos. 28 anni, Ideye chiude l'esperienza greca di un anno e mezzo con 28 reti in 65 partite. In passato ha giocato in Inghilterra (West Bromwich), Ucraina (Dinamo Kiev), Francia (Scohaux) e Svizzera (Neuchatel Xamax).