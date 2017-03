UFFICIALE: Wuhan Zall, esonerato Ciro Ferrara. E' durato due gare

© foto di Federico De Luca

E' già finita l'avventura in terra cinese per Ciro Ferrara. Il Wuhan Zall, squadra della seconda divisione in Cina, ha annunciato il suo esonero. La decisione è arrivata dopo due sole giornate dall'inizio del campionato: un pareggio e una sconfitta nei primi due incontri hanno decretato la fine dell'incarico dell'ex difensore di Napoli e Juve, che era sbarcato in Cina la scorsa estate, conducendo il Wuhan Zall dal tredicesimo al sesto posto. La notizia è stata confermata dallo stesso tecnico che ha retwittato una serie di post di solidarietà nei suoi confronti.