© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tang Yaodong è stato scelto dallo Wuhan Zall per sostituire Ciro Ferrara alla guida del club cinese. Si era parlato di Walter Zenga come possibile successore dell'ex difensore della Nazionale e della Juventus, ma la società ha preferito scegliere uno dei tecnici veterani del calcio in Cina.