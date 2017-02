TMW RADIO - Dini: "Fuga dei giovani? Mai esistita, era una questione contrattuale"

L'avvocato Giulio Dini parla di calcio come non l'avete mai conosciuto nello spazio "Scanner" in onda su TMW Radio. Ieri ha affrontato il tema dei giovanissimi calciatori

Fonte: SCANNER OGNI MARTEDÌ DALLE 17:30 ALLE 18 SU TMWRADIO.COM

Fuga dei giovani all'estero, ma forse in Italia un po' qualcosa è cambiato...

“Non si trattava di fuga nel senso stretto della parola, perché i ragazzi non venivano rubati, ma si trasferivano all'estero stipulando un contratto da professionista che non avevano in Italia, a fronte di un corrispettivo. Le società quindi ricevevano un indennizzo. La tendenza, per lo meno per quello che riguarda il calcio italiano, è cambiata visto anche che in questa stagione nella massima serie, c'è stata una proliferazione di esordi. E' cambiato che il prodotto del calcio italiano per i paesi di destinazione come l'Inghilterra è diventato meno appetibile. Quello che stimolava i ragazzi a muoversi era il contratto, perché tendenzialmente adesso si mette sotto contratto presto i ragazzi. Il giovane di società professionistica, che ha compiuto 16 anni, può essere messo sotto contratto e quindi con un emolumento ragionevole si può essere sicuri per un periodo non superiore ai tre anni di averlo messo al sicuro”.

In percentuale quanti erano i giovani che si muovevano dall'Italia all'Inghilterra?

“I numeri li abbiamo in scala mondiale ed europea, ti posso dire che nel 2016 i trasferimenti di giovani minorenni all'estero da qualsiasi campionato, è stato di 600, numeri importanti. Se vogliamo però restringere il fenomeno ai cinque campionati europei più importanti siamo davanti ad un numero considerevole 200. Per l'Italia, tra i paesi esportatori, si parla di figure e nomi che non arrivano nemmeno all'onore delle cronache. Facciamo l'esempio di Gollini, che dalla Spal viene acquisito dalla Fiorentina, la quale lo perde per il Mancheser United e poi il ragazzo stipula un contratto di prestazione sportiva e comincia la carriera. Il trasferimento all'estero non significa avere una carriera assicurata,ma significa avere un contratto di prestazione sportiva e aver anche una struttura affidabile, un'esperienza nuova e prospettive diverse. Fornasier è un altro esempio, come nel 2007 di Macheda che ora gioca nel Novara, lui fece scalpore perché il presidente Lotito si arrabbiò non poco, per questo “scippo” da parte dello United. Ha passato un paio di stagioni in Premier collezionando poche presenze, ce lo ricordiamo anche in una stagione particolarmente fortunata alla Sampdoria, è tornato in Inghilterra dove ha navigato soprattutto in Championship e adesso si è svincolato ed è tornato in Italia ed è tesserato con il Novara. Il fenomeno della così detta fuga, non esiste praticamente più, mentre l'Italia è un paese obiettivo, di destinazione. Si muovono verso il nostro paese giocatori che vengono dall'Austria e dalla Slovenia, Brasile anche”.

“La Svizzera è un paese di destinazione si punta molto sulla crescita di un patrimonio calcistico di un altro paese. Un conto è fare una transazione di mercato, facendo un'operazione su un ragazzo seppur giovane che ha un contratto da professionista con un club italiano. Un conto è acquisire le prestazioni di un giocatore che esce da un settore giovanile dell'area Ue. Per i club si tratta di corrispondere denaro e neanche poco, perché il calciatore giovane di serie, che ha compiuto i 14 anni è vincolato al proprio club fino alla stagione sportiva, nella quale compie il 19vesimo anno di età. L'anno in cui il calciatore della primavera compie 19 anni, al termine di quella stagione il club di appartenenza ha un diritto unilaterale di metterlo sotto contratto, cioè il club può decidere anche se il giocatore non è d'accordo di stipulare un contratto di addestramento fino ad un massimo di 3 anni e sempre unilateralmente può stabilire di erogargli il minimo federale. Con questo tipo di minimo i ragazzi vanno a prendere poco più di mille euro al mese, netti in busta.

L'obiettivo che ha cominciato a scemare fino a una decina di anni fa, le società facevano così: mi tenevo tutti i miei giovani di serie, stipulavo i contratti con quei pochi che forse si contavano sulle dita di una mano per assicurarmeli e gli altri li portavo alla fine del percorso ai 19 anni, spesso e volentieri li vincolavo con l'addestramento tecnico e li mando a giocare in Lega Pro o in Serie B. Questo è cambiato perché le società preferiscono non perdere i ragazzi e hanno istituito una specie di fondo per metterli sotto contratto a cifre ragionevoli, che li mettono al riparo. I ragazzi non vanno più all'estero perché ora è possibile vedere un ragazzo di 16 anni, con il contratto da professionista che prende una cifra modesta, ma fa il calciatore”.

“Vediamo ora quanti stipulando un contratto con la società di appartenenza, poi effettivamente trovano spazio e diventano calciatori a certi livelli. Il rapporto è sempre basso e abbastanza insoddisfacente”.

“Spagna? E' una situazione particolare perché, non ce ne vogliano, ci ricorda un po' di violazioni e censure che hanno incontrato i grandi club per questa tendenza ad assoldare giocatori minori tra le proprie file. Al di là dell'aspetto economico ci sarebbero e ci sono dei vincoli fortissimi per trasferire un minore all'estero. Secondo il regolamento per lo status di trasferimento di calciatori, il trasferimento di minori non è possibile se non in casi particolari: il minore di 18 anni si può trasferire se si trasferisce la famiglia. Il motivo deve essere familiare e legato al lavoro. Barcellona e Real hanno pagato sulla loro pelle certe politiche, come è stato accertato che erano volte ad aggirare queste regole ferree. Prima di ottenere l'attestato di trasferimento internazionale la pratica viene esaminata da una sottocommissione Fifa che poi è quella che indaga e segnala eventuali violazioni. All'interno dell'Europea si possono fare delle eccezioni, perché il calciatore Europeo tra i 16 e i 18 anni si può trasferire derogando alla questione familiare qualora vengano rispettare certe condizioni. Il ragazzo deve riceve un'adeguata istruzione, anche perché non è detto che poi riesca a fare il calciatore”.

“Il mondo del calcio sembra essere spaccato in due tronconi. Uno Sudamericano che ha una gestione diversa da quella occidentale. Lì gli agenti sono proprietari dei cartellini di gran parte dei calciatori, e non sai in quante parti è diviso il cartellino quando vai a prenderlo. Spesso c'è il fondo che è comproprietario dell'agente e del club. Questa è stata una politica che ha seguito l'Atletico Madrid che non aveva quelle potenzialità del Barcellona e del Real, a livello di liquidità, ma attraverso accordi con i fondi, presumiamo, l'Atletico è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di giocatori di un certo rilievo, è riuscito a capitalizzare. E' uno spostare l'equilibrio del mercato”.

“Kean? Sono calciatori che hanno qualità indubbie, a me ricordano degli astri giovani che hanno avuto percorsi professionali di alto livello che hanno fatto poi fatica a consolidarsi, mi ricordo di Adriano. Questo perché anche se il calciatore è tecnicamente molto forte, tiene botta con gli adulti, ha bisogno di farsi le ossa, ma è difficile gestire il salto a livello psicologico, che può arrivare a superare l'aspetto tecnico”.

“La Fuga non è mai esistita, essenzialmente era una questione contrattuale, perché i settori giovanili tardavano a cautelarsi e a mettere sotto contratto i giovani più promettenti. La tendenza è cambiata, in Italia i giovani hanno il procuratore e il contratto. Le società si sono orientate a fare dei piccoli contratti da professionista a questi ragazzi e questo ha invertito la tendenza per l'Italia. Ci sono paesi che continuano ad esportare. Si muovono molti giovani dalla Svezia, Olanda e Irlanda, direzione più che altro Inghilterra. Anche l'Italia è diventato paese di destinazione e i paesi principali da cui si attinge sono Belgio, Svezia, Francia, Ungheria, Austria, Slovenia e Brasile. L'Italia semmai è diventata esportatrice di calciatori fatti, ma è un altro discorso”.