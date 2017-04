A volte ritornano. Juric, il Cholito e la rabbia di Pandev

© foto di Federico De Luca

A volte ritornano. Ivan Juric, su tutti, espulso ma calorosamente applaudito dai tifosi del Genoa. Il Cholito Simeone, che ha ritrovato il gol dopo un lungo digiuno. Goran Pandev, che con la rete del raddoppio contro la Lazio di una gara finita poi 2-2, ha vistosamente esultato nei confronti di Claudio Lotito. C'è tanto amarcord e ci sono tanti ritorni in casa Genoa. Il piglio di Juric è evidentemente servito a una squadra in netta crisi di risultati e che con Mandorlini non è riuscita a dare la giusta svolta alla stagione. Il colpo di testa del Cholito è stato 'da Cholito': torsione chirurgica, potenza devastante, istinto da killer. Poi Pandev: ha rischiato un gol pesantissimo, ma nella sua esultanza c'è tutta la rabbia sfogata per i mesi difficili vissuti nella sua esperienza laziale. A volte, ritornano.