Abdennour chiama il Torino: "Mi piacerebbe giocare in Serie A"

E' il difensore Aymen Abdennour il grande obiettivo del Torinoper rinforzare la difesa di Mihajlovic in questa sessione di calciomercato. Attualmente al Valencia, il leader della Tunisia che tra pochi giorni guiderà la sua nazionale in Coppa d'Africa è stato pagato nel 2015 quasi 30 milioni di euro, una valutazione altissima che rende la trattativa complessa. Il Torino, però, ci sta lavorando e spinge per l'acquisizione del giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Intanto però, riporta Tuttosport, ci sono da registrare le dichiarazioni dello stesso Abdennour che ha aperto a un trasferimento in Italia: "E' una buona cosa essere un giocatore chiacchierato sul mercato. Significa che molti club chiedono di te. Il vero problema sarebbe l'opposto! Io comunque sto bene a Valencia: non voglio fuggire, ma dare un contributo, lavorare, affinché la squadra torni in una buona posizione di classifica. Nel caso, dipenderà dalle scelte della mia società. Se dovessi partire, mi auguro che la destinazione sia un altro grande club. Ho già giocato in Germania, nel Werder Brema. Poi in Francia e ora in Spagna. Non ho mai giocato in Italia e in Inghilterra: sono due campionati che mi interessano".