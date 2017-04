Acerbi lontano da Sassuolo. Il futuro prospetta un nuovo grande salto

La prossima estate sembra quella della svolta nella carriera di Francesco Acerbi. Perché una volta arrivato a ventinove anni d'età le occasioni per il grande salto cominciano a ridursi ogni stagione che passa. Non che il difensore neroverde risenta dello scorrere anagrafico sul campo, anzi: le sue fantastiche prestazioni con la maglia del Sassuolo, anche quest'anno che le cose hanno girato decisamente meno bene, si sono puntati su di lui vari riflettori di squadre importanti. In Italia la più avanti di tutte sembrerebbe essere l'Inter, destinazione che Acerbi ha anche fatto sapere, in un'intervista rilasciata a fine febbraio, di gradire. Le altre ipotesi italiane rispondono al nome di Fiorentina e Roma, all'interno di intrecci di mercato con le rispettive panchine: se Di Francesco sarà il nuovo tecnico di una di queste due squadre, allora è possibile che provi a portare con sé anche Acerbi. Già nello scorso gennaio il difensore sembrava in procinto di lasciare il Sassuolo, visto l'interesse manifestato dal Leicester, ma la volontà dei neroverdi di trattenerlo, e la sua di non voler cercare lo scontro per la cessione, hanno fatto sì che restasse fino a giugno. Ma con l'arrivo del mercato estivo la sua partenza sembra affare già scritto, dato che anche lo stesso calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di riprovare il salto in una grande, dopo il flop con il Milan. Anche perché l'età è quella giusta, e le occasioni, con il passare degli anni, diventeranno sempre di meno.