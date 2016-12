Ag. Borini: "Roma? Impossibile il prestito. Rimane al Sunderland"

© foto di Alberto Fornasari

Raggiunto dai microfoni di Corrieregiallorosso.com, l'agente di Fabio Borini - Roberto De Fanti - ha parlato del futuro dell'attaccante di proprietà del Sunderland. "È normale che un attaccante che ha 25 anni, italiano, che ha esperienza internazionale interessi a molte squadre italiane. Fabio è stato benissimo a Roma, ma ora è concentrato sulla Premier e non vi è alcuna possibilità che vada via a gennaio. A giugno, come per tutti i calciatori, si vedrà. Credo sarebbe comunque impossibile un prestito con diritto di riscatto - prosegue De Fanti - vista l'importanza del calciatore per il Sunderland e per la diversa mentalità dei club inglesi, che raramente prevedono questo tipo di formula".