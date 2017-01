Ag. Cragno: "Giuntoli lo stima, il ragazzo ora pensa al Benevento”

© foto di Federico Gaetano

Ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Alessio Cragno (22), portiere del Benevento ma di proprietà del Cagliari. A commentare gli ultimi rumors, attraverso Radio Crc, ci ha pensato l'agente del calciatore. “Cragno è molto giovane e interessante, sta facendo bene e se ne parla anche poco visto il suo valore. Gara dopo gara sta dimostrando di avere tutte le potenzialità per essere un grande portiere e non mi sorprenderebbe che un club importante come il Napoli possa mettergli gli occhi addosso. Se Giuntoli avesse visto Benevento-Pisa, avrebbe già preso Cragno vista la sua prestazione. Detto questo, non dimentichiamo che il portiere è di proprietà del Cagliari e punta molto su di lui. Giuntoli stima moltissimo Alessio, gli piace molto per la gestione della palla con i piedi, per le sue uscite e per la serenità che trasmette, ma il fatto che lo stimi non significa che intavolerà una trattativa col Cagliari. Cragno è concentrato su Benevento che è una realtà importante e che vuole la promozione”, ha detto il procuratore Graziano Battistini.