Ag. Cragno: "Il Napoli lo stima, ma con Giuntoli solo chiacchierata informale"

© foto di Federico Gaetano

Graziano Battistini, procuratore di Cragno, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri ho incontrato Cristiano Giuntoli a Milano, certo - riporta il sito dell'emittente radiofonica - Anche il ds era li come altri dirigenti sportivi e ho avuto il piacere di salutarlo e di trattenermi con lui. Se abbiamo parlato di Cragno? Abbiamo parlato di varie cose ma in maniera informale. Tengo a precisare una cosa: l’incontro con Cristiano non ha sancito che Cragno possa piacere o meno alla società partenopea. Il Napoli lo stima, così come altri club, ma da qui a parlare di operazione di mercato è prematuro. Ogni discorso di mercato è rimandato all’estate. L’obiettivo primario di Cragno è rientrare quanto prima per dare una mano al Benevento a raggiungere i playoff".