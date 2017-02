Ag. Gabbiadini: "Restare a Napoli sarebbe stato un male per tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: "E' stata una grande soddisfazione aver concluso quest'operazione di mercato a titolo definitivo, altre squadre offrivano soluzioni con prestito e diritto di riscatto, in qualche caso anche obbligatorio. Questa formula non piaceva né a noi né alla società. Il presidente è stato l'ultimo a mollare, fino alle firme non ci credevo nemmeno. Dopo il pareggio interno con il Palermo, ho parlato mezz'ora con il presidente per convincerlo a cedere. Ho lavorato giorno e notte con Giuntoli e Chiavelli. De Laurentiis è stato di parola con il ragazzo, per il suo bene è stato disposto a sacrificarsi. Sapevamo che restare a Napoli con l'arrivo di Pavoletti sarebbe stato un male sia per il calciatore sia per il club".