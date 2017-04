Ag. Gabigol: "Inter, umiliato. Vuole giocare, sennò andremo in un grande club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wagner Ribeiro, agente dell'attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa, ha parlato del futuro del proprio assistito in veste di ospite dell'emittente televisiva Estadio Interativo.

Ecco le sue parole, riportate da FcInterNews: "Non si pente della scelta che ha fatto: è in un top club, ricco con giocatori della Nazionale brasiliana e parecchi di diverse nazionalità. Lui come Neymar? No, è diverso. Per giocare in Italia devi essere maturo. Quando arrivò al Milan nel 2003, Kakà non era titolare, ma lo è diventato con il tempo. Gabriel è molto giovane, ha ancora tempo per maturare. Fisicamente sta benissimo, tatticamente deve invece crescere".

L'agente prosegue con dichiarazioni dure nei confronti della società interista: "È stato umiliato fisicamente, moralmente e psicologicamente. È arrivato come campione olimpico e titolare del Santos, giocatore del Brasile. Non è arrivato per essere inamovibile, ma non gli è mai stata concessa una chance. Ha giocato solamente 140 minuti in totale. Clausole? No, non si mettono clausole per far giocare i calciatori. L'Inter ha costruito una squadra di 22-25 elementi, lui è arrivato dopo perché era in vacanza dopo le Olimpiadi. La rosa era fatta: c'erano Banega, Icardi, Candreva, Eder, Perisic e Palacio, ma sperava di avere una possibilità essendo stato pagato 30 milioni di euro. Ho già parlato del suo futuro con la dirigenza a gennaio, a breve lo farò nuovamente. Vuole giocare e vorrebbe farlo all'Inter, ma nelle tre sostituzioni lui non figura mai. Se a Milano non gioca, andrà via in un altro grande club. Non tornerà in Brasile. Ci sono squadre interessate a lui in Italia, Inghilterra e Spagna. Deve giocare".