Ag. Gagliardini: "È solo l'inizio, l'Inter ha preso un grande giocatore"

All'indomani del suo debutto applaudito all'unanimità con la maglia dell'Inter, l'agente di Roberto Gagliardini, Giuseppe Riso, garantisce ai microfoni di Juvenews.eu che quello che il giovane centrocampista bergamasco ha fatto vedere contro il Chievo è solo un assaggio delle sue qualità: "Non ho avuto l’opportunità di seguire Inter-Chievo ma sono stato sommerso di messaggi da parte di tante persone che mi facevano i complimenti per come ha giocato. Io non sono affatto stupito perché conosco benissimo Roberto e questo è solo l’inizio: ne vedrete delle belle, l’Inter si è garantito un grandissimo calciatore. Non deve sedersi sugli allori? Verissimo, ma io non sono preoccupato perché è un professionista serio, un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Per la sua imponente struttura fisica, Roberto sa che deve lavorare duramente e costantemente ogni giorno per essere in forma. Gian Piero Gasperini gli stressava l’anima tutti i giorni e l’ha fatto diventare un grande calciatore. Sono contento che all’Inter abbia trovato un tecnico come Stefano Pioli che fa correre ed allenare tanto i suoi giocatori. Roberto sa quali sono i suoi obiettivi e sa che deve lavorare tutti i giorni per non perdere il ritmo. Ha bisogno di allenarsi seriamente e di giocare ma se continuerà su questa strada non ci saranno problemi”.