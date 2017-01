Ag. Giaccherini: "Napoli dice che è incedibile, il ragazzo è contento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno degli agenti di Emanuele Giaccherini, Giulio Marinelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto sul calciatore del Napoli: “Quando si parla di mercato c’è sempre il rischio di essere smentito il giorno dopo, in effetti devo dire che incedibile non esiste nessuno. La società dice che è incedibile e lui è contento, sta bene, ma ambisce a giocare di più. Ciò non vuol dire che pretende di giocare di più, ma che ha l’ambizione di avere maggiore spazio perché si sente di poter dare il suo contributo. Ruolo? Lo vedrei anche nel ruolo di interno di centrocampo, ma spetta a Sarri decidere”, le parole riportate da Tuttonapoli.net.