Ag. Guarin: "Cessione dall'Inter opportunità per tutti. A fine 2017 sarà libero"

"C’è stata una buona opportunità economica per il giocatore ma anche per la società meneghina che ha incassato 12 milioni di euro dalla sua cessione. E anche la durata del contratto con lo Shanghai Shenhua è stata determinante". Raggiunto da fcinternews.it, Marcelo Ferreyra, agente di Fredy Guarin, torna sulla cessione del centrocampista colombiano dall'Inter alla Cina: "Alla fine del 2017 sarà un giocatore a parametro zero e tra pochi mesi potrà firmare un preaccordo con qualunque club.

Tornare in Europa? La risposta a questa domanda la conosce solo Dio. Fredy in questo momento è concentrato solo sul campionato. Vuole disputare un grande torneo e far parlare il campo. Poi valuteremo l’aspetto sportivo e pianificheremo il futuro come abbiamo sempre fatto anche in passato. Come ti ho detto la parte economica non sarà una priorità. Lui a Shangai sta bene. Ma il fatto che il suo contratto scada tra pochi mesi e che potrà firmare per un nuovo club, che non pagherebbe il suo cartellino, apre a plurime ipotesi. Io sono sicuro che potrebbe giocare nuovamente in Europa e fare la differenza. E lui lavora giorno dopo giorno per dare il massimo e mostrare il suo valore. Poi chi lo sa, magari tornerà in Italia, ma non all’Inter. Dimostrerà le sue capacità e solo in uno step successivo vestirà per la seconda volta la maglia nerazzurra".