Ag. Hysaj: "Seguito da tanti osservatori, non ha esigenza di lasciare Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj: "Ci sono diversi osservatori che lo visionano, squadre tedesche e inglesi, ma non abbiamo l’esigenza di andare via da Napoli. Elseid è al secondo anno a Napoli e credo possa fare bene anche l’anno prossimo e lo stesso ragazzo ha voglia di lottare per lo scudetto, per cui la volontà di Hysaj e quella del Napoli coincide. Poi, Hysaj ha una clausola rescissoria e se arriverà un club intenzionato a pagarla, il giocatore potrà andare via. Se questo dovesse succedere, terremo presente il Napoli di tutto e non prenderemo altre strade senza mettere al corrente la società", le parole del procuratore dell'esterno albanese in forza al Napoli di Maurizio Sarri.