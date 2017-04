Ag. Kessié: "Solo io e lui decideremo il suo futuro. Interferenze ridicole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

George Atangana, procuratore del centrocampista dell'Atalanta Frank Kessié, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro del suo assistito: "Franck è al centro delle attenzioni di tante squadre grazie al suo lavoro in questi due anni e per le cose buone che hanno fatto quest’anno lui e la sua squadra. Ho letto di presunte influenze di miei colleghi esteri nella vicenda e la cosa mi fa sorridere per quanto è ridicola. Io ho portato Kessié in Italia dall’Africa due anni fa e sono nel mondo del calcio da 15 anni. Collaboro con alcuni miei colleghi da anni, ma nessuno può decidere dove andrà Kessié, se non io e lui. Per quanto riguarda il suo futuro, il problema non si chiama George Atangana né qualcun altro. L’unica cosa da prendere in considerazione è se le eventuali offerte siano soddisfacenti o no per il ragazzo. Io le ascolto tutte, poi insieme a Kessie stesso e al suo attuale club, a cui sarà sempre legato, valuteremo quali siano le migliori soluzioni per tutti“.