Ag. Lasagna: "Napoli? Conosco Giuntoli, ma non esistono trattative"

Attraverso le frequenze di Radio CRC è intervenuto Massimo Briaschi, procuratore di Kevin Lasagna che ha parlato dell'attaccante in forza al Carpi ma già acquistato dall'Udinese. Lasagna è stato accostato al Napoli per la prossima estate, con Duvan Zapata - di proprietà dei partenopei - che resterebbe a Udine. Briaschi ha detto in merito al suo assistito: "Ho un ottimo rapporto con Giuntoli, ma non c'è nessuna trattativa con il Napoli se ci fosse qualcosa su Kevin ne sarei a conoscenza".