Ag. Lirola: "Sogna la Juve. A gennaio nessun contatto"

Bruno Zandonadi, agente dell'esterno del Sassuolo (ma di proprietà della Juve), Pol Lirola, ha parlato in esclusiva a tuttojuve.com per fare il punto sulla sua situazione e non solo: "La valutazione della stagione è fin qui molto positiva, ha disputato molte partite e ha appreso molto. E' un'esperienza che lo sta molto soddisfacendo, è stata una mossa saggia quella di venire a Sassuolo: è una squadra perfetta per i giovani, il gruppo è spettacolare dal lato umano e lo hanno sempre aiutato. Siamo molto soddisfatti dell'allenatore (Di Francesco ndr), ha fiducia in lui e gli ha insegnato tanto. La città è bella e ideale per un giocatore giovane. Se a gennaio c'è stata la possibilità di farlo rientrare dal prestito? No, a gennaio non c'è stato nessun contatto per rientrare alla Juventus. Se in estate ritornerà alla Juventus? E' in prestito biennale al Sassuolo e se non ci sono novità, terminerà i due anni in Emilia. E' molto contento di giocare lì".