Ag. Manaj: "Via da Pescara per necessità del club. A fine stagione torna all'Inter"

Il cambio di casacca per Rey Manaj, attaccante classe 1997 vincolato all’Inter fino al giugno del 2020, era nell’aria già dal mese di dicembre: minuti e gol con il Pescara non sono mancati, ma per il giovane albanese ci voleva qualcosa di più, che forse – come racconta in esclusiva per FcInterNews.it il suo procuratore, Alberto Fontana – ha trovato nel Pisa allenato da mister Gennaro Gattuso.

Perché avete lasciato il Pescara?

“La scelta di andare via da Pescara, dove comunque il giocatore ha fatto bene con 13 presenze e 2 gol nella prima parte di stagione, è stata determinata dal fatto che il club abruzzese avrebbe avuto bisogno di più esperienza e peso nel reparto avanzato, in vista del girone di ritorno e credo che l’acquisto di Gilardino vada inteso in questo senso. Di conseguenza, di comune accordo con il Pescara e con l’Inter, ci siamo guardati attorno, e abbiamo scelto Pisa”.

Motivo?

“Il posto da titolare, ovviamente, nessuno può garantirlo: ma Rey a Pisa potrebbe avere un minutaggio maggiore, e se devo vedere i dati di queste prime partite con il club toscano ne ho la conferma: 3 partite e 3 presenze, per totali 248 minuti. Come dire, obiettivo centrato”.

Tra A, B ed estero quali altre squadre lo hanno cercato?

“Tante, tantissime, quasi tutte in cadetteria: credo sia inutile ora fare la lista della spesa. Siamo a Pisa e siamo concentrati a fare bene”.

Prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

“Sì, la formula è questa: ma a fine stagione, al 99%, il giocatore tornerà all’Inter e poi vedremo il da farsi”.