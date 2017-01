Ag. Orsolini: "Nessuna chiusura con l'Atalanta, nè contatti con la Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, Donato Di Campli, procuratore di Riccardo Orsolini, smentisce le voci di una imminente chiusura con l'Atalanta per il suo assistito: "Orsolini è sul mercato e piace a tantissime squadre di Serie A. Chiusura con l'Atalanta? Non so di cosa parliamo, non c’è alcuna chiusura imminente con la squadra di Bergamo. Lazio? Mai avuto alcun tipo di contatto”.