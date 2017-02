Ag. Pasalic: "Il Catania la prima a cercarlo, ma aveva paura di non giocare"

© foto di DANIELE MASCOLO

Marko Naletilic, agente di Mario Pasalic, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport, rivelando che il giocatore è stato più volte vicino all'Italia: "La prima squadra italiana a volerlo, tre anni fa, è stata il Catania. Mario ha detto no, aveva paura di finire in Primavera. Poi ci ha provato anche la Lazio ma anche quella volta non si è fatto nulla. Ora è mentalmente forte e al Milan sta benissimo".