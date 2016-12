Ag. Pellegrini: "Non lascia il Sassuolo, il club non lo cede"

L'agente di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, è stato raggiunto dai microfoni di TeleRadioStereo circa un possibile passaggio alla Roma. "Credo che a gennaio non lascerà il Sassuolo, i giallorossi sono interessati, anche altri club lo stanno seguendo. Quando si parla degli emiliani bisogna sempre partire dal presupposto che è un club ricco, composto da persone serie, un club che non ha necessità di vendere e che mi risulta non voglia privarsi di Pellegrini".

Su Defrel: "Potrebbe essere un discorso diverso, se il Sassuolo vorrà fargli spiccare il volo prenderà in considerazione eventuali proposte, ma di base non ha intenzione di venderlo. Le proposte eventualmente non mancherebbero, in caso di cessione non sarebbe una questione di soldi ma di opportunità. Per lui e per il club. La Roma? Piace ai giallorossi, ma non solo a loro".