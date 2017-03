© foto di Giacomo Morini

Sul futuro di Giuseppe Rossi si è espresso ai microfoni di GazzaMercato l'agente dell'attaccante italo-america Andrea Pastorello: “Se può tornare in Italia? Assolutamente si. Lo vado a trovare tra due giorni in occasione di Celta-Las Palmas e faremo insieme il punto della situazione. Lo trovo molto carico e con tantissima voglia di dimostrare il suo valore. Pepito ha ritrovato continuità dal punto di vista fisico e gli infortuni ormai sono completamente superati. Ora Rossi chiede una chance in una squadra ambiziosa che lo possa valorizzare dal punto di vista tecnico”.