Ag. Sainsbury: “Inter club aristocratico, orgogliosi del trasferimento”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' stata la sorpresa dell'ultima giornata di mercato. Trent Sainsbury (25) è approdato tra le file dell'Inter, mentre l'agente del difensore australiano - prelevato in prestito dallo Jiangsu Suning - ha commentato l'arrivo del suo assistito alla corte di mister Stefano Pioli. “Trent è un difensore centrale molto valido sia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Sono il suo manager da quando aveva 17 anni, l'ho visto affrontare ogni sfida, osservandolo fino a quando è diventato un giocatore di livello internazionale. Siamo orgogliosi che abbia firmato con un'istituzione e un club aristocratico come l'Inter. I discorsi legati al suo passaggio all'Inter sono andati avanti per tutto il mese scorso, non appena il general manager congiunto di Jiangsu e Inter ha suggerito l'idea", le parole del procuratore Tony Rallis attraverso Fcinternews.it.