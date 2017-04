Ag. Schick: "Non ci montiamo la testa: lui giochi, al mercato penso io"

Fonte: FcInterNews.it

"Patrik sta crescendo molto bene, posso dire che neanche io me lo aspettavo". Sono le parole spese da Pavel Paska, agente del bomber di scorta della Samp Schick, rilasciate al portale ceco Idnes. Il procuratore dell'attaccante rivelazione del nostro campionato, poi, prosegue così il suo discorso sulla crescita tecnico-tattica del suo assistito: "Era normale sarebbe migliorato andando a giocare all'estero, come accaduto prima di lui a Kuka, Berger e Poborski, ma Patrik progredisce con regolarità".

Le sue prestazioni, ovviamente, non sono passate inosservate agli addetti ai lavori, tanto è vero che si fa un gran parlare dell'interessamento di tante big europee, con l'Inter in testa, per l'ex Bohemians 1905: "Non commento gli articoli usciti sui giornali italiani, cechi o di altri Paesi - ha dichiarato con fermezza Paska -. Abbiamo abbastanza esperienza per non montarci la testa per queste voci. Sappiamo quello che vogliamo, abbiamo un piano e poi andremo a discuterlo. Ora Patrik deve puntare a giocare 25-30 partite da titolare. Ci siamo divisi i compiti: 'tu gioca bene in campo, del resto me ne occupo io'. Quando ci sarà qualcosa di interessante, ci sederemo attorno a un tavolo e decideremo".