Ag. Schick: "Patrik è della Samp, quello che si dice sono solo sciocchezze"

Com'è normale che fosse il nome di Patrik Schick è già quasi tutti i giorni sulla bocca dei media di tutta Europa. Questa volta però, a puntualizzare con fermezza la posizione del giovane talento ceco, è intervenuto anche il suo agente Pavel Paska. Dopo voci su un suo ipotetico incontro a Londra con Tottenham e Arsenal, l’agente, ha voluto smentire in modo chiaro ogni voce sul conto dell'attaccante blucerchiato, come riporta iSport.cz: "Patrik Schick rimane un giocatore della Sampdoria. Quello che si dice in Italia sono solo sciocchezze".