Ag. Sosa ribadisce: “Resta al Milan, non ci sono dubbi”

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Favio Bilardo smentisce ancora una volta l'addio di Josè Sosa al Milan. L'agente argentino, dopo le parole rilasciate ieri a TMW, ha parlato anche a Soccerweb24.com successivamente ai rumors che vogliono l'ex Napoli e Bayern Monaco nel mirino del Fenerbahce: “Trattative per l'addio del ragazzo? No no, niente. Io sono arrivato oggi a Milano, per il mercato in generale come faccio tutti gli anni. Anzi, gli altri anni arrivo prima, quest’anno sono rilassato. Se resta al Milan? Sì, perché non dovrebbe?”, le parole del procuratore.