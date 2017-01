Ag. Spinazzola: "Juventus già a gennaio? Ci stiamo pensando"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Spinazzola, talento classe 1993 in forza all'Atalanta ma controllato dalla Juventus, potrebbe tornare a Torino in questa sessione di mercato per surrogare l'eventuale partenza di Patrice Evra. Un'ipotesi sulla quale si sta ragionando, come ha in esclusiva ai microfoni di Tuttojuve.com l'agente del giocatore, Davide Lippi: "Parliamo di un calciatore molto importante, la Juventus ha sempre creduto in lui. Leonardo è cresciuto nella Juventus, in Primavera ha fatto cose importanti vincendo anche il Premio Golden Boy al Torneo di Viareggio. E' un giocatore sul quale la società bianconera ha sempre puntato. E' andato un po' in giro per cercare di farsi le ossa, quest'anno ha trovato la sua dimensione e penso anche il suo ruolo, perché l'esterno di fascia basso, che giochi a tre o quattro, credo possa essere il ruolo del suo futuro. Sta dimostrando grandi cose. Ritorno alla Juventus a gennaio? Il giocatore ha un accordo con l'Atalanta su una base biennale, ma c'è un diritto di controriscatto, quindi di base è un giocatore della Juventus. Adesso sicuramente un pensiero è stato fatto, ci stiamo pensando. Vedremo, ci sono ancora 10 giorni di mercato. La Juventus sicuramente lo ritiene un calciatore importante. C'è una situazione che poi mi fa piacere: non sapendo la situazione, si sono avvicinate a Leonardo tante squadre, molto importanti, a livello europeo e italiano. Questa è la realtà. Di sicuro, però, la Juventus può avere una necessità adesso, ne abbiamo parlato, ma per ora è tutto così".