Ag. Widmer: "Interesse del Napoli fa piacere, ma per ora sono solo rumors"

© foto di Federico Gaetano

Fredy Strasser, agente di Silvan Widmer, ha parlato dell'interesse del Napoli per l'esterno dell'Udinese ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Innanzitutto voglio sottolineare come il mio assistito sia felice a Udine. Gioca da diverso tempo in Friuli, con entusiasmo e professionalità ed al momento è concentrato per questo finale di stagione. Però, è ovvio che sono felice quando si parla di un suo accostamento al Napoli, squadra che stimo moltissimo. Ho contatti con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli da tempo, da circa due anni: parliamo non solo di Widmer ma anche di tanti aspetti legati al mondo del calcio. L’ultima volta l’ho sentito qualche settimana fa. Un trasferimento di Widmer al Napoli? Al momento sono solo rumors. Se Silvan diverrà un obiettivo della squadra partenopea sono certo che Cristiano Giuntoli mi chiamerà. Ripeto: al momento Widmer è concentrato al massimo per questo finale di stagione con l’Udinese. Tutti i calciatori nella vita sognano di giocare in Champions League. Maurizio Sarri? E' un grande allenatore: il suo calcio diverte e appassiona. Widmer può giocare e difendere da esterno sia in un 4-3-3 sia in altri moduli che prevedono la difesa a 4, a 3 o a 5, adattandosi ad entrambe le fasce".