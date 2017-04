Alberto Cerri, l'osservato speciale che fatica a mettersi in mostra

© foto di Marco Conterio

Alberto Cerri da Parma è uno dei talenti più osservati del nostro calcio. La Juventus lo ha già messo sotto contratto intravedendo in lui un potenziale bomber di livello, ma al momento non ha ancora confermato le ottime doti mostrate nel corso degli anni. Anche a Pescara, nonostante qualche squillo che ha confermato il suo talento, non ha trovato la continuità giusta per convincere la Vecchia Signora a mettere in programma un ritorno a Torino. Nel suo futuro è prevista almeno un'altra stagione in prestito, con tante squadre in Serie A pronte a bussare alla porta di Marotta per ottenere il suo cartellino. L'ultimo club interessato in ordine di tempo è stato il Chievo Verona, che conscio della possibilità di addio per Inglese, sta già pensando al futuro che potrebbe passare proprio dall'ex Ducale. Classe '96, di tempo per confermarsi ce n'è in abbondanza. I mesi sotto la guida di Zeman, potrebbero essere determinanti nella sua maturazione. La Juve intanto osserva e aspetta il momento giusto per vestirlo di bianconero.