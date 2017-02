Allegri a Jtv: "La squadra è stata ordinata e paziente"

© foto di www.imagephotoagency.it

A fine gara col Crotone Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Jtv. "I ragazzi sono stati bravi, il compito era venire a casa con i 3 punti. Nel primo tempo la circolazione della palla era lenta. Il Crotone ha spesso perso solo nella parte finale della gara. Venivamo da 6 gare dure quindi bravi a tutti".

Mandzukic? "È un giocatore importante che sa cosa vuol dire giocare ogni 3 giorni".

Pjaca? "Sono contento. È giovane e ampi margini di miglioramento".

Cosa ha corretto a fine primo posto tempo? "Non davamo ampiezza, dopo 20' ho messo Mandzukic vicino a Higuain e invertito Dybala e Pjaca".

Importante non prenderne più di gol. "Abbiamo difeso in modo ordinato. È la quarta senza prendere gol e la squadra è stata ordinata e paziente. Sono coscienti delle loro capacità. Dani Alves ha fatto un buon secondo tempo rispetto al primo. Domenica ci sarà il Cagliari che in casa ha un ottimo rendimento".