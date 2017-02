Allegri come Leonardo. E la sua Juventus è la più offensiva della storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo, che è allenatore, dirigente, opinionista e profondo conoscitore di calcio, scrisse una tesi intitolata 'sistemi di gioco e giocatori:chi determina, chi è determinato, 4-2-e.. fantasia'. Che è un modo antico quanto moderno di vedere il calcio, che rispecchia a fondo il senso brasiliano di libertà che Leonardo aveva e ha del calcio. Massimiliano Allegri pare aver deciso di far sua la teoria dell'ex allenatore di Inter e Milan. Oggi col Crotone sarà la Juventus più a trazione anteriore dei tempi moderni. Tutti insieme, tutti d'un fiato, quattro attaccanti: Pjaca, Dybala, Mandzukic, Higuain. Tra i due mediani, poi, un incontrista vero e puro come Sturaro ma uno che di fatto è un'altra freccia d'attacco, un trequartista come Pjanic. E sugli esterni di difesa, due che potrebbero essere anche primo e terzo d'attacco, Dani Alves e Alex Sandro. Sarà una Juventus offensiva, forse la più offensiva della sua recente storia. Allegri ha deciso di fare il brasiliano.4-2-e... fantasia. Alla Leonardo.