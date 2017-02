Allegri e le parole sul futuro. Con le sirene dalla Premier e dal PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non confermo e non smentisco". Parole, quelle del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, che lasciano aperti tanti scenari sul suo futuro. Le sirene non mancano, da quelle che portano alle big della Premier League (Arsenal su tutte, ndr) che lo seducono fino a quelle francesi del Paris Saint-Germain, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Per rinnovare ci sarà tempo -chiosa-, ho un anno e mezzo di contratto e grande sintonia con la Juventus. Per ora pensiamo solo a vincere".