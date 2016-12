Altro giro, altra corsa. Aquilani cerca gloria a Sassuolo

Alberto Aquilani (32) riparte da Sassuolo. Nuova vita per il centrocampista ex Roma, Fiorentina, Milan e Juventus, che adesso cercherà spazio e minuti nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. La miglior soluzione possibile, almeno sulla carta, per il calciatore che sembrava essere tornato su buoni livelli dopo la parentesi in Portogallo tra le file dello Sporting Lisbona. Invece la scelta di sposare la causa Pescara s'è rivelata decisamente errata, con nove presenze e appena una rete all'attivo nella squadra di mister Massimo Oddo.

Adesso Di Francesco avrà a disposizione una nuova arma per provare a scalare la classifica. Con Aquilani che prenderà il posto dell'infortunato Francesco Magnanelli (32), ma - al contempo - in grado di portare qualità ed esperienza alla squadra neroverde. La palla adesso passa al mister emiliano, che ha lavorato con Aquilani alla Roma quando il calciatore era alle dipendenze di Luciano Spalletti e lui (nel 2005-06) team manager giallorosso. Oltre undici anni dopo, le strade tornano a incrociarsi. Il Sassuolo spera che Aquilani possa rivelarsi un innesto prezioso da gennaio (almeno) fino a maggio.