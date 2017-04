Alvaro Morata, addio Real? Conte e il Milan si daranno battaglia

© foto di J.M.Colomo

Alvaro Morata lascerà il Real Madrid al termine della stagione. L'ex attaccante della Juventus è alla ricerca di un ruolo da protagonista assoluto, ruolo che non può ricoprire dove è nato calcisticamente visto che la concorrenza è troppo importante anche per un potenziale fuoriclasse come lui. Come successo per Gonzalo Higuain nel momento in cui decise di lasciare la capitale spagnola per accasarsi al Napoli, anche Morata è pronto per salutare la casa madre e tentare la fortuna altrove. La logica lo spinge verso la Premier League, con Conte, noto estimatore del talento iberico, che lo vorrebbe alla sua corte per sostituire il partente Diego Costa. L'alternativa, affascinante per il nostro calcio, potrebbe essere quella dell'approdo al Milan al posto di Carlos Bacca. I rossoneri, con l'arrivo dei cinesi, possono tornare a sognare acquisti di primissimo livello e per questo potrebbero davvero pensare a riportare in Serie A il buon Alvaro. Lo stesso attaccante dovrà decidere se cambiare ancora una volta vita approdando in un campionato nuovo oppure se ritornare in quello che è stato il campionato della consacrazione. Conte si potrebbe rivelare l'ago della bilancia determinante: le dichiarazioni del giocatore non sembrano descrivere un rapporto super, ma nel calcio di oggi le cose cambiano di giorno in giorno, di ora in ora, con i tifosi rossoneri in attesa di capire chi sarà la punta principe del nuovo progetto milanista.