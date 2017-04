Ancelotti e quel sogno Champions che rischia di sfumare al Bayern

© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia della gara tra Bayern Monaco e Real Madrid, in pochi avrebbero previsto una debacle dei bavaresi in quell'Allianz Arena che in Champions League ha sempre fatto tremare chiunque. Il maestro Carlo Ancelotti rischia dunque di farsi superare dall'allievo Zidane che sembra aver appreso tutti i trucchi del tecnico italiano e averli messi in pratica nella competizione più importante. Con Pep Guardiola per tre anni il Bayern è riuscito sempre a trionfare in patria ma mai in Champions e il club bavarese ha chiamato Ancelotti proprio per l'obiettivo primario: tornare a trionfare in Europa.

Ma nell'andata dei quarti qualcosa è andato storto, il rigore sbagliato da Vidal e l'assenza di Lewandowski hanno cambiato la storia di questo quarto di finale che rischia di finire male. Certamente, tutto è ancora possibile e in Champions abbiamo già visto cose incredibili ma la sensazione è che ci si aspettava un altro Bayern, più killer e meno vittima contro questo Real Madrid che ha mostrato alcuni limiti anche contro il Napoli. La sconfitta è stata un duro colpo da digerire, i tedeschi e Ancelotti sono consapevoli che ci vorrà l'impresa a Madrid: altrimenti il sogno Champions rischia di sfumare ancora, anche con Carletto...