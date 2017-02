Anche senza Callejon: il Napoli di Sarri sa fare a meno del suo stacanovista

Buona la prima, o quasi, senza José María Callejón. Il Napoli batte il Genoa 2-0 e chiarisce di poter anche fare a meno, almeno ogni tanto, dello stacanovista di Sarri. Anche al netto della difficoltà rappresentata dall'avversario e soprattutto dalla circostanza che la sfida al Real Madrid sia alle porte, la sfida ai liguri presentava anche questo ostacolo: squalificato per l'espulsione contro il Bologna, lo spagnolo era ai box. Un unicum, o poco ci mancava, con due soli precedenti. In assoluto, l'ultima assenza di Callejon risale infatti al 25 febbraio 2016, unica volta nella gestione Sarri, in una gara contro il Villarreal valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. In campionato, bisogna addirittura risalire al 16 febbraio 2014, quando, sempre per squalifica, l'ex Real Madrid dovette saltare la sfida contro il Sassuolo.

Buona risposta da Giaccherini, che ha sostituito Callejon trovando anche la via della rete per il 2-0 che ha di fatto chiuso la gara. Curiosità statistica, se di statistica si può parlare paragonando un campione di 189 gare a uno di 3: nelle tre partite giocate senza Callejon, il Napoli ha raccolto ben 7 punti, con una media di 2,33 punti a partita a fronte degli 1,98 punti a gara ottenuti con lo spagnolo in campo. Solo l'ennesima dimostrazione di quanto anche i numeri a volte mentano. E Sarri, vittorioso anche senza Callejon, sarà di certo ben contento di poterlo mandare in campo nella grande sfida del Bernabeu contro il Real Madrid.