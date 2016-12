Antonio Candreva, da simbolo biancoceleste a leader nerazzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Candreva è forse la nota più positiva della prima parte di stagione dell'Inter. Autore di quattro gol e quattro assist in 23 presenze, l'esterno romano sta davvero brillando nel tridente nerazzurro con Icardi e Perisic. Curioso che a metterlo in campo sia proprio lo stesso allenatore che gli tolse la fascia da capitano della Lazio, Stefano Pioli. Un passato burrascoso, che i due adesso sembrano però aver gettato alle spalle. Mai banale Antonio Candreva, da simbolo biancoceleste a simbolo della rinascita dell'Inter. Dopo la breve e non troppo fortunata parentesi alla Juventus del 2010, il classe '87 è finalmente riuscito a superare l'esame di una big. E chissà se, in caso di cessione futura di Icardi, la scelta della fascia da capitano dell'Inter possa ricadere proprio su di lui.