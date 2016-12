Arsenal, Allegri non è l'uomo giusto per il dopo Wenger

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Arsene Wenger dopo una esperienza maggiorenne - diciannove anni - è pronto a lasciare l'Arsenal. Probabilmente il contratto del tecnico dei Gunners scadrà, senza grossi rimpianti né da una parte né dall'altra, il prossimo 30 giugno, con l'idea che ci possa essere una nuovissima storia da scrivere, magari meno lunga rispetto a quella di Wenger. Perché quella con Arsene, oltre a una liaison squisitamente verbale, è una storia che va avanti anche grazie agli straordinari risultati del club, sempre in Champions League negli ultimi anni nonostante il giro di vite sul budget eventualmente utilizzabile.

Così Massimiliano Allegri, leggermente più lontano dalla Juventus nei giorni scorsi - soprattutto dopo la sconfitta di Doha -, potrebbe essere il prossimo allenatore della squadra di Londra. Questo perché oramai la Premier è terra di conquista per i tecnici di casa nostra, dopo la clamorosa vittoria di Claudio Ranieri e quella probabile di Antonio Conte in questa stagione. Un eventuale approdo di Allegri però farebbe storcere il naso ai tifosi: certo, c'è da dire che è successo nella stessa maniera anche alla Juventus, ma i bianconeri erano esageratamente più forti rispetto alle proprie concorrenti per il titolo, in Italia, e a livello - più o meno - delle grandi europee. L'Arsenal non è nulla di tutto ciò, dunque il rischio che Allegri possa essere bruciato da un ambiente "costretto" a vincere dopo 12 anni di nulla è molto alto.