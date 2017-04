Assane Dioussé, un nuovo talento dell'Empoli nel mirino di Sarri

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri guarda ancora a Empoli per il presente e il futuro del Napoli. Dopo essersi assicurato i suoi pupilli Hysaj, Tonelli e Zielinski (via Udinese), il tecnico partenopeo ha messo infatti nel mirino un altro talento azzurro: Assane Dioussé. Classe 1997, il vertice basso di centrocampo dei toscani spicca per forza fisica, visione di gioco e duttilità tattica. A garantire per lui, dinanzi a Sarri in persona, sarebbe stato il dg dell'Empoli Marcello Carli.

Napoli e non solo. Per Dioussé, che in stagione ha collezionato finora ben 29 presenze (27 in Serie A, due in Coppa Italia), si muovono anche Udinese e Torino. Dopo aver trovato la consacrazione sotto l'ala protettiva di Martusciello, il giovane senegalese in estate potrebbe così regalare all'Empoli l'ennesima plusvalenza, spiccando il volo verso una meta ancor più competitiva.