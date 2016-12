Atalanta, a lavoro per riportare Palacio alla corte di Gasperini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Suggestione di mercato per l'Atalanta sulle colonne de L'Eco di Bergamo. Secondo quanto riportato dal quotidiano generalista il club orobico starebbe valutando l'idea di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini uno dei suoi pupilli del Genoa: Rodrigo Palacio. L'argentino, non più titolare nell'Inter, è in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà: l'Atalanta dunque ci pensa nonostante ingaggio e durata del contratto siano, almeno per il momento, ostacoli da superare.